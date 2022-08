Kas enam kuumemaks on võimalik minna? Parem orgasm on vaid nende lihtsate sammude kaugusel

Võta appi need soovitused, et järgmine kord tõelist naudingut kogeda!

Mõned naised ei puuduta end pooltki nii palju, kui nad võiksid. Mida rohkem sa masturbeerid, seda paremini õpid enda keha tundma ja saad aru, mil viisil sulle meeldib naudinguid kogeda. See tuleb kasuks ka partneriga vahekorras olles, sest nüüd tead, mida küsida.

Kui sulle tundub, et seks on muutunud igavaks ja sa ei tunne suurt midagi, proovi erinevaid poose. Seksiteemalisi raamatuid ja õpikuid on väga palju, leia mõni ja võta eeskujuks.