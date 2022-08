Suhteturul ollakse halastamatud: üks suurimaid vigu, mida naised teevad, lootuses leida hea abikaasa

„Elu ongi raske, kerge pole ei meestel ega naistel. Peamine, mida teha saate, tehke paremaid otsuseid ning vältige suuri vigu. Naiste üks suurimaid vigu on illusioon, et kui neile aetakse kogu aeg ligi, saab iga kell hea abikaasa. Ligikleepimine pole mingi näitaja. Elu on pidev võistlus ning suhteturul ollakse halastamatud.

Naiste puhul vaadatakse hoolikalt naise minevikku, meeste puhul uurivad naised, milline on loodetav tulevik. Kui arvate, et meestel on lihtne elu, eksite väga. Jõuda eliitmehe kategooriasse, nõuab väga palju vaeva ning mehed oskavad end väärtustada, nad ei müü end odavalt. Naine sünnib ja võib kohe ilus olla ning see on suur eelis. Noor ja ilus naine võib suhteturul olla palju edukam kui rikas (keskealine) karjäärinaine. Aeg teeb oma töö ning kehvad valikud veelgi kiiremini.“