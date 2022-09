Lugeja arvamus naistele: elu eesmärk ei peaks olema kõigile meeldimine. Vaadake mehi ja võtke eeskuju nende...

„Sellest võiks järeldada, et naised on edevad ja rumalad! Vaadake vaid mehi ja võtke eeskuju nende enesekindlusest, neil pole enesekriitikat olemaski! Mees peab end vastapandamatuks hurmuriks alati ja iga kell, vahet pole, kas ta on noor vinniline kõhetu kiilakas kolge või vana punase ninaga suure õllekõhuga jupats ja kõik kes sinna kahe vahele mahuvad.