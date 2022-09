Vau! Üllatavad muutused, mida armastus sinu ajuga teeb

Kui me oleme kellessegi ülepeakaela armunud, on mõned aju osad aktiivselt töös ja teised välja lülitatud. See tähendab, et armumine teeb meie kehale palju head. Vaata järele, mis täpsemalt juhtub.

Kas sa teadsid, et oled justkui sõltuvuses? Kindlasti oled kuulnud, et armastus on kui narkootikum. Noh, selles võib tõetera sees olla. Kõik need kirglikud tunded on aktiveeritud su aju samas piirkonnas, kus sõltlased maadlevad enda pattudega.

Su tervis tänab sind. Jah, armumine on su südamele sama kasulik kui su vaimsele tervisele. Armunud inimestele on kõrgem dopamiinitase, mida seostatakse mõnutunde, kire ja eufooriaga. Uuringud näitavad, et õnnelikes ja tervislikes suhetes inimesed elavad kauem, on targemad ja neil on parem vaimne tervis.

Sa oled rohkem toetav. Üks kõige suuremaid boonuseid armumise ja armastuse juures on see, et sa õpid, mida tähendab, kui sul on kellelegi toetuda ja samas keegi, keda ise toetada.

MRI uuringud on näidanud, et kui me oleme armunud, siis meie aju osa, mis vastutab meie hinnangute andmise eest, lülitub välja. See tähendab, et kui me oleme armunud, oleme suurema tõenäosusega armastatud inimeste suhtes lahkemad ja vähem kriitilised.

Su stressitase alaneb. Tervislikes ja õnnelikes suhetes piisab ainult kallima käe hoidmisest selleks, et su stressitase ja vererõhk alaneksid ja veelgi enam – füüsiline valu väheneks ja tervis tugevneks.

Sa särad. Kui oled kunagi mõelnud, mis on pikaajalisuse saladus suhetes, siis teadlased on sellele vastuse leidnud. Teadlased uurisid paare, kes väitsid end olevat hullumeelselt armunud ja said teada, et aju osa, mida inglise keeles nimetatakse reward center, aktiveerub ainuüksi kaaslase pildi vaatamise peale.

Sa tunned end turvaliselt. Hea on teada, et turvatunne suhtes aja jooksul ainult kasvab. Uuringud on näidanud, et kui me kedagi armastame, siis meie aju osa, mis vastutab hirmu ja negatiivsete emotsioonide eest, lülitub välja. Tore, kas pole?

Allikas: Your Tango