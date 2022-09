Hoolimata sellest, et Neitsi on tähtkuju, kes seisab tugevalt enda soovide ja vajaduste eest, on tal kombeks ka üleliia kohustusi võtta, et olla veelgi produktiivsem. Selline enesekindel energia on küll väärtuslik, aga kui me ei oska seda õigesti kasutada, on läbipõlemine üsna kiire tulema. Siin on tähemärgid, kes peaksid olema tähelepanelikumad ja võtma teadlikult aega ka puhkamiseks ja vaimsele tervisele tähelepanu pööramiseks – selleks, et läbipõlemist ennetada.