Kui me tagasi linna jõudsime, kandis ta neid kodus edasi pea iga päev. Mõtlesin, et olgu siis nii. Tal ei olnud varem selliseid pükse olnud, nii et muidugi olid need põnevad ja kuna minul olid kodus jalas joogapüksid, polnud mul õigust kommenteerida.