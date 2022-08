Nahaarst selgitab, mida peavad pigmendilaikudega hädasolijad kindlasti sügisel tegema

Nahaarstid kasutavad väljendit hüperpigmentatsioon hulga erinevat liiki tumenenud nahalaikude kohta, mille avaldumise vormid ja põhjused võivad olla väga erinevad. Levinumad pigmendilaikude põhjustajad on päike ja akne, aga hormonaalsetest muudatustest tingituna areneb mõnikord välja ka melasma ehk hüperpigmentatsiooni liik, mis avaldub tumedate laikudena põskedel ja ülahuulel.

Vanaduslaigud on üks sagedanimi esinevaid hüperpigmenatsiooni avaldusvorme ning enamasti tekivad need näole, dekolteepiirkonnale ja käevartele. Rahvasuus öeldakse vanaduslaikude kohta ka „maksaplekid“, kuid tegelikult ei ole need maksaga seisundiga seotud. Mis vahe on tedretähnidel ja vanuselaikudel? Vanuselaigud püsivad aastaringselt aga tedretähnid ilmuvad kevadel päikese tõttu. Siiski on tedretähnilistel lastel suurem tõenäosus oma nahal vanemas eas vanaduslaike märgata.

Põletikujärgne hüperpigmentatsioon (PIH) on nahal esinenud põletikuliste kollete tagajärjel jäänud tumedad laigud, mis aja jooksul tuhmuvad, kuid mille täielikuks kadumiseks võib kuluda aastaid. Kõige sagedamini kimbutab PIH aknet põdevaid inimesi. Juba aknest vabanemise protsess nõuab aega ja pühendumist, kuid sellega ei saa nahk veel korda, sest põletikujärgsest pigmentatsiooninst vabanemiseks tuleb veel omajagu pingutada.

Melasma on dermatoloogidele tuntud väljakutse, kuna see on ravile kõige allumatum hüperpigmentatsiooni vorm. 90% patsientidest on naised ning pooltel juhtudel avaldub see esimese raseduse ajal. Ootamatult ilmunud laikudega näol pöördutakse sageli arsti vastuvõtule, kuid tegelikult ei ole tegemist haigusliku nähtusega vaid keha reaktsiooniga hormonaalsetele muutustele, mis on igati normaalne. Sageli soovitakse siiski esteetilistel põhjustel pigmendilaikudest vabaneda.

Mis aitab pigmendilaike heledamaks muuta?