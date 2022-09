Tihti mõtlevad inimesed, et alustavad raha kõrvale panemisega, kui seda hakkab üle jääma. „Mis sa arvad, kas seda hakkab kunagi üle jääma? Seega ei ole vabandus, et ma täna raha kõrvale ei pane, aga ma hakkan seda tegema siis, kui seda hakkab üle jääma. Nii ei tööta valem, kus tulud-kulud=rahapuhver. Sel juhul keskendume eelkõige tuludele ja kuludele. Rahapuhver on sel juhul justkui kõrvalprodukt, mis nendest kahest asjast üle jääb (pigem ei jää). See on üks valem, mida võiksid alates tänasest ära unustada, see järjekord on täiesti vale. Peaksime mõtlema tulud-rahapuhver=kulud. Sel juhul on põhifookus hoopis tuludel ja rahapuhvri loomisel,“ lausub Arumäe.