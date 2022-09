Ulatame abikäe 6-aastasele raske puudega Arminile, et saada ravimit, mis teda päriselt aitab!

Armin on 6-aastane raske puudega laps, kellel puudub kõne ning kel on lisaks diagnoositud ka aktiivsus- ja tähelepanuhäire ehk ATH. Poisi peamisteks muredeks on pidev rahutus, raskesti suunatavus, vähene püsivus ja ohutunde puudumine ning laps vajab pidevat järelevalvet ja abi igapäevastel tegevustel nagu toitumine ja riietamine. Lisaks esineb Arminil pikaajalisi uneprobleeme.

Kuid läbi aja on Armin armastanud muusikat. „Tal on üks lemmikviis, mida ta ikka ja jälle ümiseb, juba ajast, mil ta oli väike beebi,“ ütleb Armini ema Kadri, „kuna meil on kodus ka klaver, mängin talle tihti seda viisi ning näen, et muusika on keel, mis teda kõnetab. Ta jääb seda kuulama ja püüab kaasa ümiseda ning katsetab ka ise aktiivselt klaverit mängida. Muusika on väljund, mille läbi õnnestub lapsega ühine keel leida.“

Armin on viimased kaks aastat käinud muusikateraapias, mida soovitab tema raviarst ning kus laps saab turvalises keskkonnas ennast väljendada, oma emotsioone läbi töötada ning neid mõista. Lisaks aitab muusikateraapia toetada lapse keskendumis- ja tähelepanuvõime arengut, arendada kõne ja sotsiaalseid oskusi ning leevendada ärevust.

Kahe teraapia-aasta jooksul on Armin muutunud palju julgemaks ning õppinud oma vajadusi paremini väljendama, kuid vajab abi veel piiride tunnetamisel, kuulamisel ja keskendumisel. Seda kõike saab just muusikalises keskkonnas toetada ning parimaid tulemusi annab teraapia vaid järjepideval käimisel, kuid pere suurenevate väljaminekute tõttu käib iganädalase teraapia eest tasumine neile üle jõu.