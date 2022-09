On see võimalik! Viis naeruväärset soovi, mida ülemused on oma alluvatelt palunud

„Pole kuigi ebatavaline, et ülemus saadab aastapäeva, sünnipäeva või emadepäeva kingitusi ostma, aga mina pidin tema abikaasa jaoks minema valentinipäeva kingitust ostma, et ta ise saaks valentinipäeva kingituse oma armukesele osta. Ma mõtlesin, et mida ma küll teen… Me saime ülemusega uuesti kontoris kokku ja vahetasime kingitusi. Ükskord olin nii ärritunud sellepärast, kuidas ta oma naisega käitub, et ma ostsin naeruväärselt kallid šokolaadid, mis ta armukesele meeldisid. See oli kesksuvi ja nad plaanisid minna lõunasse, nii et ma saatsin need kolmepäevase FedExiga teele, sest ma teadsin, et need sulavad ära.“