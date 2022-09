„Oh, siit oled natuke kosunud, või mis?“ Printsess Diana õnnetust abielust on tänapäeva suhetes nii mõndagi õppida

Ilmselt just seetõttu, et tegelikult pistis ta naisena rinda kõikide nende samade muredega, mis me kõik. Näiteks on ta rääkinud avameelselt oma söömishäirest ehk buliimiast, milleni viis tema ebaterve abielu.

1990ndate hakul rääkis Diana avameelselt oma biograafi Andrew Mortoniga, kelle sulest ilmunud raamatust sai kogu maailm teada, et Printsess kannatas buliimia käes. Heitlused buliimiaga said alguse nädal pärast kihlumist Prints Charlesiga, kes tegi oma tulevase kaasa kehakaalu kohta märkuse. „Mu tulevane abikaasa pani käe mu vöökohale ja ütles: „Oh, siit oled natuke kosunud või mis ?“ ja see käivitas minus midagi“, on naine meenutanud.

Tulevase printsessi jaoks oli neil sõnadel ränk mõju ning ta hakkas ennasthävituslikult kaalu kaotama.

Kiire kaalukaotus

Dianale pruudikleidi valmistanud õmbleja on hiljem rääkinud, et naise vöökoht kahanes peale esimesest sobitamisest 15 cm. Printsess ise ütles, et „kihlustest veebruaris kuni pulmadeni juulini muutus ta olematuks.“ Diana nentis, et ta oli 1981. aastal toimunud pulmapeo ajaks juba nii kõhn, et teda polnud ollagi, kuid probleemi olemust ta toona siiski ei mõistnud.

Kuigi Diana buliimia oli avalikkusele saladus, ütles printsess, et kõik palees olid tema võitlustest teadlikud. „Kõik pereliikmed teadsid buliimiast ja kõik süüdistasid haigust abielu ebaõnnestumises.“ Tegelikult oli põhjuseks hoopis tema kurb abielu- Diana oli naine, keda armastasid kõik, peale tema abikaasa.

Hiljem on selgunud, et Diana suhe toiduga alati keeruline. Juba teismelisena leidis ta lohutust toidust ja enda sõnul sõi ta kooliajal kogu aeg.

allikas: oprahdaily.com