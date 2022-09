Mida teha naisega, kes ei saa orgasmi?

G-punkt on naise keha vaste mehe eesnäärmele. Mõistlik oleks enne penetratiivset seksi pissil käia, sest need samad lihased, millega põit kontrollitakse, osalevad vaginaalses orgasmis ülimõnusas lihaste kokkutõmmete laines. G-punkt asub tupe avast 2,5–8 cm kaugusel. Kui naine on erutatud, siis on g-punkt sõrmega tuntav. Tunned g-punkti oma sõrmede all ära oakujulise veidi paisunud alana. Kui naise vagiina oleks kell, siis g-punkt jääb kusagile kella kümne ja kahe vahele. Otsi mõnupunkt üles ja siis stimuleeri seda võiduka lõpuni! Pea meeles, et naine ei ole münditasku, kus sobrama hakata. G-punkti tuleb õrnalt stimuleerida. Tee sõrmega ringjaid, edasi-tagasi rütmilisi liigutusi. Varieeri rütmi, kiirust ja survet, kuni leiad selle õige, mis naisele kõige nauditavam on. Kui sõrmed ära väsivad, võta appi g-punkti vibraator , mille otsast laienev kuju on disainitud täpselt õiges vahemikus survet avaldama.