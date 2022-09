FOTO| 57-aastane Rootsi modell Paulina Porizkova poseerib Instagramis alasti, et ülistada oma keha

Kaunis foto on saanud hulgaliselt tähelepanu ja komplimente ka naise fännidelt, kes postituse ja selle all teksti igati heaks kiitsid.

„Kas see on objektistamine või ülistamine? Väike mõtteaine nädalavahetuseks…“ kirjutas 57-aastane naine. „Patriarhaalses ühiskonnas on naisi alati peetud ihaobjektideks ning seetõttu on noorus ja ilu tugevaks valuutaks. Mis juhtub, kui naine otsustab end objektistada?“

„Kui ma olin noor modell, kes paljastas oma keha, oli see sellepärast, et keegi teine ​​kiitis selle heaks. Keegi teine ​​otsustas, et seda tuleb näidata ja ülistada“ selgitas ta. „Ma ei teadnud piisavalt, et mõista tagajärgi. See oli objektistamine. Nüüd, kui ma paljastan oma keha, siis seda minu täielikul teadmisel ja nõusolekul. Seega, tähistagem!“