Laisk nagu lohe ja hullemgi veel: kolm tähemärki, kes lihtsalt ei suuda end kokku võtta

VEEVALAJA



Seda õhumärki iseloomustab suur soov iseseisva elu järele. Veevalaja on intelligentne, aga ometi jääb tal hirmsal kombel puudu teotahtest ja ambitsioonist. Ta ei jää kauaks teiste seltskondagi sellepärast, et kardab, et teda pannakse tegema asju, mida ta teha ei taha. Veevalaja on idealist, ta unistab paremast maailmast, kus elavad inimesed, kes on sallivamad ja hoolivad teistest rohkem. Kus inimesed ei pööra rõhku materialismile ja kus valitseb kunst. Veevalaja ei viitsi ka ise pingutada ja millegagi tõsiselt tegeleda. Ta eelistab vaikselt kõrvalt vaadata ja imetleb loodust, loomi ja mööduvaid inimesi. Talle meeldib lugeda, kirjutada ja kõik kunstivaldkonnad. Kahjuks aga on laiskus see, mis paneb teda päris elust eemalduma ja mille tõttu ta jääb üksi oma mustade mõtetega.



KALAD



Kalad on omas elemendis ainult siis, kui nad unistavad. Nad ei tea, mida tähendab vastutustunne ja nad ei talu üldse kriitikat. Ometi on nad helded ja hea südamega, otsides erilist tähelepanu oma lähedaste poolt. Nad on aga kahjuks oma tunnete orjad ja on seetõttu eriti tundlikud. Väga ruttu võib üks Kala solvuda mõnikord päris tühiasja pärast. Ta on veendunud, et ainult temal on õige intuitsioon ja sellepärast tõlgendab ta kõike oma mätta otsast, aga kahjuks sageli ta eksib. Ometi on ta kindlalt veendunud, et ta mitte kunagi ei eksi. Kõik võimalused, mis võimaldavad tal õnnelikuks ja rikkaks saada, magab ta maha. Ta vaatab elu kõrvalseisja pilguga ja tunneb, et ei saa omalt poolt suurt midagi ära teha.



SÕNN



Sõnni tähtkujus sündinud inimene eelistab lihtsaid asju. Ta vajab ennekõike majanduslikku ja emotsionaalset kindlustatust. Ta otsib püsivust ja stabiilsust kõikides eluvaldkondades. Aga ta mõjub tihti teistele ärritavalt. Ta ei hakka kunagi ilma asjata riskeerima ja lepib sellega, mida elu talle annab. Kui elu peaks pakkuma uusi põnevaid väljakutseid, ütleb ta viisakalt ära. Ja hiljem kahetseb. Aga talle meeldib ta rahulik ja harjumuspärane elu. Ta on väga kangekaelne ja ei hakka niisama lobisema. Ta sulgub oma maailma ja teeb oma pisikesi igapäevaseid toimetusi. Ta peaks olema enesekindlam ja mõistma, et üks samm kodust eemale võib ta teha päris õnnelikuks.



Allikas: Kodused Lood