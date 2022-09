Sünnimärk häirib või valmistab muret? Kirurg annab nõu, mida annab teha

15-aastase töökogemusega kirurg dr Sander Kütner, kes on eemaldanud mitu tuhat sünnimärki, sõnab, et sünnimärkide eemaldamine on madalate riskidega väike lõikus ning riskide osas ei ole vahet, kas teha seda esteetilistel või tervislikel põhjustel. Ta selgitab, mis on sünnimärgid, kas ja millal tasuks need eemaldada ning millised ohud võivad sellega kaasneda.