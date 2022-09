Epp Kärsin: alkohol kipub inimeste intiimelu tasahilju hävitama

Kogemuskoolitaja soovib kampaaniaga edasi anda ennekõike teadlikkuse sõnumit, kuidas alkohol mõjutab inimesi elu erinevatel tasanditel. „Tööproduktiivsus, igapäevane suhtlus kolleegide või elukaaslasega ning see, kuidas me ennast füüsiliselt ja vaimselt tunneme. Ära ei saa unustada ka seksuaalsust, mis on meie elu üks oluline osa - mitte küll kõige tähtsam, kuid selle puudumisest tingitud rahulolematus tekitab omakorda lisapingeid.“

Alkohol teebki inimesed vabamaks ja vallatumaks, mis iseenesest ei ole halb, aga peaksime oskama lõõgastuda ka ilma alkoholita. Epp Kärsin

Alkohol külvab probleeme paarisuhetes ja hakkab neid aja jooksul lõhkuma, vähendades enesekontrolli, usaldust ja võimet teist inimest mõista. Kuna alkohol kaotab piltlikult öeldes pidurid, leiab inimene endas julguse, mis võib omakorda jätta petliku mulje, justkui alkoholiga on seks parem ja vabam. „Tegelikult ei ole alkoholi tarvitanud inimene teadlikult kohal, vaid vähem tundlik ja võimekas. Kui aga ühe partneri tundlikkus on vähenenud, tajub seda kohe ka teine pool. Alkohol mõjutab mehe seksuaalsust, tekitab raskusi erektsiooni ja orgasmi saavutamisel, samuti pärsib testosterooni taset organismis. Ajutistest erektsioonihäiretest võib tekkida püsiv probleem, mis omakorda mõjutab enesekindlust ja põhjustab emotsionaalseid probleeme,“ kirjeldas ta.

Viies läbi koolitusi, on Kärsinil aja jooksul tekkinud ülevaade suhetes esinevatest ebakõladest ja kuidas alkohol paarisuhteid mõjutab. „Kui paarisuhtes on mees ja naine probleemide ees, siis jäetakse need asjad sageli lahti rääkimata ja kiputakse kapselduma. Üks asi viib teiseni ja nõnda võib intiimsuse puudumine ja mured panna paari olukorda, kus otsitakse lohutust alkoholist.“

Samuti on naise sõnul näha, et inimestel puudub teadlikkus, kuidas ebamugavatest teemadest kaaslasega rääkida ja hirm valitseb ka terapeutide poole pöördumise ees. „Kui ma ei ole paarisuhtes oma kaaslase poolt mõistetud ja märgatud, minu soovid ja mõtted on pidevalt kriitika all, siis me lukustame end,“ tõdes ta.

Petlik julgus vägijoogist