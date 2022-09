Kuus eelist, millega kuldses eas inimesed tööturul noortele silmad ette teevad

Ajad, mil 50. sünnipäeva saabumisega muutus inimene tööjõuturul üleliigseks, on möödas. Tööjõurendi ja värbamisettevõtte Finesta ekspert Kerli Kadak kinnitab, et vanus on muutumas üha vähem olulisemaks ja pole enam isegi haruldane, et CV-sse jäetakse sünniaja kohta andmed kandmata. „Me ise oleme seda praktikat kasutanud, et tööandjad keskenduks esialgu inimese töökogemusele, tema vanus ja võimed saavad selgeks juba edasistes kandideerimisvoorudes. Ja siis juba on inimesel võimalik ennast parimast küljest näidata ning tõestada, et on töökohale sobiv valik.“