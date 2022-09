Põhjalik ülevaade | Need on ravimtaimed, mis aitavad viiruste hooajal keha ja vaimu kosutada

Mai-Liis selgitab, et ravimtaimed toimivad terviklikul tasandil: tugevdavad keha seestpoolt väljapoole. Seega võib sümptomite paranemise märkamiseks kuluda küll kauem aega, kuid see on lihtsalt sellepärast, et nad otsivad kõigepealt probleemi allikat, mitte ei proovi kohe sümptomit alla suruda. Taim on tõhus organismi toetaja, mille abil on võimalik juurpõhjusest vabaneda. „Kindlasti tead, et suur osa viirusnakkusi saab alguse stressist, ülepingutusest ja unepuudusest. Juba veidi märgates, et võiksid hakata haigeks jääma, tuleks võtta tempo maha ja puhata ning magada, siis saab keha end taastada. Uni mängib suurt rolli haigusest taastumisel. Külmetuse või gripi püstijalu põdemine suurendab teiste nakkuste ohtu näiteks. põskkoopa- või kopsupõletik. Hästi toimiv immuunsüsteem on nagu sinu enda isiklik turvasüsteem, kelle peamine eesmärk on kaitsta sissetungijate eest. Kõige olulisemad on siin seedesüsteem, ninaõõs ning nahk, sest nende võimuses on ründajad juba piiril kinni pidada,“ selgitab ta ning lisab, et mikroobidevastased taimed hävitavad otseselt mikroobe (viiruseid, baktereid, seeni). Näiteks siilikübar lülitab immuunsüsteemile topeltkaitse peale ja takistab kiirelt viiruse levikut. Ta on ka looduslik süljeerituse suurendaja. Aedvaak, habesamblik, monarda, liivatee, salvei, küüslauk, ingver, püha basiilik, sidrunmeliss, raudrohi - neid kasutatakse hingamisteede, seedekulgla, naha ja organismi teiste piirkondade nakkuste korral.