25 aastat vanema mehega abiellunud naine: nagu hea vein, muutuvad ka mehed vanusega paremaks

„Meie abielu on armastusele rajatud ja ma ei kujuta ette, et jagaksin oma elu kellegi teisega peale oma 53- aastase abikaasa, kellele on korduvalt öeldud, et ta näeb välja nagu Billy Joel.“

Selleks, et suurt vanusevahet paarisuhtes paremini mõista, toob noor naine välja mõningad punktid, mis suure vanusevahega kasuks tulevad.

1. Ma olen parem kuulaja

„Mu abikaasal Tomil on enne mind elanud aastaid hullumeelset elu. Näiteks kui ta oli kaheksa-aastane ja ta maja õhku lasti või see aeg, kui ta bändis mängis või hoopis tema nelja-aastase tütre traagiline surm tulekahjus. Ma olen õppinud kuulama ja analüüsima. Tema suur elukogemus on ka mind minu otsustes ja valikutes palju mõjutanud.

2. Ta teab, mida ta teeb

„Meie suhe arenes välja pilkudemängust, intellektuaalsest vestlusest lõuna ajal, pikkade suudluste ja kirglike kallistusteni voodis veedetud pärastlõunatel. Erinevalt minuvanuselistest tüüpidest oskas Tom kuulata ja täita ka minu soove. Võib-olla nagu hea vein, muutuvad ka mehed vanusega paremateks.“

3. Ta aitab mul tänast rõõmu tunda

„Tom on õpetanud mind hindama hetke, milles ma olen ja mitte elama tuleviku nimel. Ta tuletab mulle meelde, et ma oma elu liialt ära ei planeeriks ning ei stressaks, sest aeg läheb liiga ruttu ning varsti olen temavanune.“

4. Olen õppinud järgima oma südant.

„Hoolimata sellest, et meile öeldi, et meie vanusevahe kisub meid lahku, oleme Tomiga kindlad, et 25 aastat vanusevahet on meid lähendanud. Teadsime, et meie armastus on tõeline ja ei lasknud teisiti arvajatel meie suhet mõjutada.“

