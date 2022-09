Kingime vanaisale elupäevi! Haruldase melanoomiga võitleva mehe ravim maksab 1800 eurot päevas

Riho on üks kolmest Eesti inimesest, kes saab esimesena terves Ida-Euroopas just Kingitud Elu annetajate toel uut paljulubavat ravimit Kimmtrak, mille hind on pöörane: ligi 50 000 eurot kuus ehk umbes 1800 eurot PÄEVAS. Enne selle ravimi turule tulekut ei olnud metastaatilise silma melanoomiga patsientidel mingit erilist lootust ega ravi pakkuda.

„Ravi on minu subjektiivse hinnangu kohaselt kulgenud hästi,“ kirjutab Riho. „Kas haigus on hakanud taanduma, seda veel täpselt hinnata ei saa, aga vähemalt on olukord stabiliseerunud. Enesetunne ja üldine tervislik seisund on hea. Füüsiline võimekus eale vastav ja arvan, et pigem parem kui selle-ealiste keskmine. Teiepoolne abi on olnud uskumatult suureks toeks ja andnud lootuse sellest haigusest jagu saada. Vaim ei ole alla andnud ja usun et võitjaks jään mina.

Mõistan täiesti, et mulle osutatud abi on olnud ebaproportsionaalselt suur võrreldes teiste abivajajatega. Kui arstide hinnang on lootustandev, siis loodan väga, et suudate mind veel teise ravikuuri osas toetada. Haiguselt võidetud aastad annavad võimaluse veel lähedastega koos olla ja aktiivselt täie koormusega tööelus kaasa lüüa.“



TOETA JA JAGA



Fondi tugi Riho perele püsib. Kutsume kõiki üles armsa mehe raviks sihtotstarbeliselt annetama. Et vanaisa kestaks! Annetuse märksõnaks panna „Riho raviks“.



