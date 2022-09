Noore naise teekond investeerimiseni: see oli peamine kannustav jõud, et teha kannapööre

Ettevõtjat, investorit ja Starfishi Siseringi liiget Kristi Uibokandi iseloomustab see, et ta on üks inimestest, kes õpib ja hakkab kohe õpitut ellu viima – nii ei lase ka tulemused ennast kaua oodata. Kaks aastat tagasi ei teadnud naine investeerimisest mitte midagi, praegu aga tegeleb kinnisvara, krüptovarade ja aktsiatega.