Maailma popimad seksinipid meestele võimsateks orgasmideks ja erektsioonideks

Kahepoolse masturbaatori vagiina pool on lõdvema sisuga ja aanus pakub tihedama tundega naudingut. Masturbaator pakub oma käele võrratut vaheldust ja seda on väga lihtne kasutada ning puhastada. Sisu käib käepärasest ümbrisest välja ja saad peenisele täpselt nii tugevat survet avaldada, kui parasjagu mõnus tundub. Kas naine on tihti ära või soovib vähem seksida? Kahepoolne masturbaator toob naudingud majja tagasi.

Eesnäärme vibraatorid Addicted on võimsad, ergonoomilised, veekindlad ja tühjade patareide pärast pole vaja muretseda, sest need on USBga taaslaetavad.