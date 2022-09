KUULA | Kas tead, missugune on sinu ajutüüp ja kuidas see sinu suhteid, tervist ja edukust mõjutab?

Ajutervise treeneri, neurokodeerimise spetsialisti ja strateegilise coach’ina aitab Evely Raudmets muutustega algust teha ning mida iganes saavutada soovid – see ka lõpule viia. „Oluline on, et see teekond oleks nauditav ning tunne, et „pean“, muutub tundeks, et „saan“ ja „soovin“,“ räägib Evely. Ta toob saates mitmeid näiteid, kuidas aju treenimine on inimeste elu muutnud.