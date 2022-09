Carmen Mikiver meenutab kurbnaljakat juhtumit toidupoes: tõusin hirmunult püsti, valmis laskma end läbi otsida

„Hiljuti juhtus minuga kurbnaljakas lugu. Olin poes. Prille aga kaasas ei olnud. Kükitasin alumise kaubariiuli juures maas, et uurida kohvipakkide hindu. Äkki näen silmanurgast, et mulle läheneb turvatöötaja. Nojah, ma olin seal tükk aega ukerdanud ja turvamees arvatavasti vaatas oma ruumis kaamerast, et mida see mutt seal kükitab. Et ehk proovib midagi kotti toppida. Tõusin hirmunult püsti, valmis laskma end läbi otsida. Turvamees avas suu ja ütles: „Te olete mu lemmiknäitleja!“” naerab Carmen oma eelarvamuste üle pisarateni.