Põhjalik ülevaade! Need on 16 inimtüüpi, keda töökaaslastena vähe hinnatakse

7. See, kellel on kogu aeg liiga külm või liiga palav

Kui peale iga kiitust, mis ta sulle teeb, palub ta sinult mõnda teenet, siis on ta manipulaator. Ta manipuleerib kõikidega selleks, et oma tahtmist saada. Kui sa tunned temaga koos olles emotsionaalset pinget, kui sul on tunne, et pead tema tööd tegema, siis on võimalik, et sind kasutatakse ära.

Tööpäev on vaevu alanud, kui temal on juba palju probleeme ja mitte miski ei lähe nii nagu peaks. Tal ei ole kunagi häid uudiseid, sest tema roll on terve päeva hädaldada.

Ta teatab kõikidele uutele uhkusega hääles, et on kõige kauem selles firmas töötanud isik. Tema sõnul isegi ülemused küsivad temalt nõu ja pöörduvad oluliste küsimustega tema poole. Ta on päriselt ka veendunud, et on kõige targem. Tema jutu järgi peavad kõik temalt nõu küsima, sest ainult tema teab, kuidas firmat juhtida.

Ta on üldiselt hästi abivalmis ning pealtnäha tore inimene. Ta eesmärk on võita teiste usaldus, et olulist infot seejärel kätte saada. Ja seda, mida ta kuuleb, kasutab ta ära oma isiklikuks kasuks. Ta teab alati kõiki viimaseid uudiseid ning räägib tihti teistest seljataga halvasti. Kritiseerib kõike ja kõiki.

Meil on kõigil erinev isiksus ning erinevad vaatenurgad. Sellegipoolest oleks parem vältida võimaluse korral pingete teket, et mitte muuta tööl valitsevat õhkkonda halvemaks.

Igas kollektiivis on selliseid, kellel on kogu aeg kas liiga külm või liiga palav. See, kes kaebab külma üle, kannab kogu aeg paksu kampsunit ja joob sooja teed. See, kellel on liiga palav, kaebab kogu aeg palavuse üle ning tahab, et aknad oleksid terve päeva lahti, isegi siis, kui väljas on paks lumi. See on normaalne, sest meil on erinev kehatemperatuur. Kahjuks ei arvesta mõned inimesed aga sellisel puhul teistega.

8. Naljanina

Tema viskab kogu aeg nalja. Tal on terve kogumik uusi anekdoote jutustada ja ta armastab kogu aeg naljatada. Ta on sõbralik, sest armastab palju suhelda. Üldiselt kannatab aga tema töövõimekus selle all, sest ta veedab kogu oma vaba aja naljatades, lobisedes ning kohvipause pidades.

9. Teistelt abi paluja

Ta palub alati mõnda teenet oma töökaaslastelt aga ta ei tee seda manipuleerimiseks vaid oma aja ja raha kokkuhoidmiseks. Näiteks palub ta, et keegi ta ära viskaks, varem ära lubaks, et keegi talle järgi tuleks. Ajapikku muutub see harjumuseks, sest see muutub enesestmõistetavaks.

10. Need, kellel pole piisavalt taktitunnet

Üldiselt on nad tuntud oma ebadiskreetsuse poolest. Ta astub sisse ilma koputamata, avab teiste sahtleid, sorib teiste paberites, seisab kellegi kõrval ja kuulab vestlust pealt lõuna ajal jne.

11. Laisk

Tema leiab alati vabandusi, et mitte oma töökohustustega tegeleda, samal ajal, kui teised ka tema eest peavad tööd tegema. Ta on passiivne, ei kuula koosolekute ajal ja väldib nii palju, kui võimalik, töö tegemist. Üldiselt on teistel raske mõista, kuidas teda üldse veel palgal peetakse.

12. Üksik hunt

Tema teeb oma tööd üksi, ta peab end teistest paremaks ja alahindab mingil määral teiste võimeid. Ta leiab, et ainult tema on pädev isik sellele tööle, ta on veendunud, et ainult tema teab, kuidas seda tööd tegelikult peab tegema ja ta peab oma isiklikke vajadusi töökaaslaste omadest tähtsamaks. Tal puudub meeskonnatöö vaim.

13. Hädaldaja

Ta kritiseerib kõiki ja kõike seda, mida teevad teised. Ta ei ole kunagi rahul ja leiab alati teiste plaanides ning ideedes vigu. Tema ise aga kriitikat ei talu, sest ta on veendunud, et tal on alati õigus.

14. Lobiseja

Sellise inimese kõrval on raske tööd teha, sest ta ise pole eriti tõhus ja ei lase ka teistel keskenduda, rääkides kogu aeg oma juhtumistest, mis üldiselt on sellised tähtsusetud. Sellise inimese kõrval töötades ei suuda sa kunagi oma tööd korralikult lõpetada.

15. Kontrollihull

Ta tahab kõike oma silmaga kontrollida, iga väiksematki detaili ja pisiasja, iga dokumenti. Ta ei usalda kunagi täielikult teisi ning tal on raske teha meeskonnatööd.

16. Viivitaja

Ta lükkab kõik homse peale. Teda ei häiri, kui ta ei saanud oma tööd tehtud õigeaegselt.

allikas: Kodused Lood