„Ta on üldiselt hästi abivalmis ja pealtnäha tore inimene.“ 16 inimtüüpi, keda töökaaslasena vähe hinnatakse

Tööl käimine hõlmab enda alla ka suhtlemist erinevate inimestega. Mõnedega tekib sul kohe hea suhe, teistega tundub nagu oleks alati midagi teie vahel. See on täiesti normaalne, sest me kõik oleme inimestena erinevad, meil on erinevad elukogemused ning arvamused.