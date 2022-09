Kasulik meile kõigile: Dave Benton avaldab ühe väärtusliku õppetunni, mille tuuma on viimasel ajal eriti mõistnud

Keerulised on inimesed, kes ei salli sind või ei usu sinusse, ükskõik mis põhjus neil selleks ka pole. Nad võivad su elu väga probleemseks teha, minna äärmustesse, et sind takistada, boikoteerida su tegevust, tegeleda väljapressimisega või sind halvasti mõjutada.

Need hoovad, mis saavad sind takistada edasi liikumast on vahest füüsilised, teinekord jälle materiaalsed. „Leian, et paigalseis on tagasiminek ja see on üks neid takistusi, mida suudab leevendada positiivse mõtlemise jõud. Kui mõtled positiivselt, suudad leida viisi, kuidas takistused enda kasuks ümber pöörata. Ole positiivne ja usu sellesse! Olen kogenud, et pole takistusi, mida ületada ei saaks. Niisamuti pole ka haigust, mida ei saaks ravida. Kui seda on väga vaja, siis võtad oma mõttejõu kokku ja tõused kõigist takistustest kõrgemale,“ sõnab Benton.

Teda ennast on kõige raskematel aegadel aidanud sisemine usk – tunne ja hoiak läbi terve elu, et kõik läheb hästi, et kõik on võimalik. „Sellesse ma usun. Olen näinud oma vanemaid heitlemas mitmete süngete ja keeruliste aegadega, olen näinud neid seetõttu nutmas, kurtmas ja aeglaselt, kuid järjekindlalt raskustest välja tulemas. Nii et küllap on minulgi olnud ellujääja eluhoiak,“ tõdeb ta.

Dave Bentoni kolm nõuannet, mis muudaksid maailma paremaks, oleksid sellised:

Kanna enda eest kogu aeg hoolt.

Ära tee teistele, mida sa ei taha, et sulle tehakse.

Ela nii, et oled parem inimene ja austad teisi.

Ta lisab lõppu ka ühe väärtusliku õppetunni, mille tuuma on viimasel ajal eriti mõistnud: tähtis on püsida elus, et allesjäänud aeg maksimaalselt ära kasutada.