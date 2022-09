Armukadeduse ahistavad ahelad | Raido lugu: tundsin, et mu abielu langebki koost, seal samas restorani ukse taga

Kohe kui saime tellimused tehtud vaatas mind üle laua uuriv pilk ja küsis, et noh, kus me siis ka aega veetnud oleme temaga. Hakkasin naerma ja ütlesin, et nägin teda esimest korda ja pole me mingit aega veetnud. Naine oli silmnähtavalt närvis, kadus tualetti ja saatis mulle sealt SMS-i, et ma välja tuleks. Seal hakkas ta mind süüdistama, et miks ma panen teda sellistesse olukordadesse ja me oleks võinud ju mujale minna, kui ma tean, et ta seal töötab. Seisin täiesti jõuetult ning tundsin, et mu abielu langebki koost, seal samas restorani ukse taga. Lõpuks kui pakkusin, et kutsun selle neiu õue ja palun tal tunnistada, et me ei tunne teineteist, siis rahunes abikaasa veidi maha.