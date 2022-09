Näitleja Stanley Tucci naise kaotusest: see, et teda enam pole, tundub ebareaalne

Kate nautis head toitu nagu minagi, see sai selgeks meie esimesel kohtingul väikeses Manhattanil asuvas Prantsuse restoranis Tout Va Bien. Restoran avati 1948. aastal ja mul on rõõm teatada, et see on siiani avatud. Me mõlemad tellisime nende imemaitsva coq au vin’i ja minu arvates lõpetas Kate oma pearoa, pool baguette’i ja paar klaasi veini veel enne, kui mina olin jõudnud oma coq au vin’i lahtigi lõigata.

Mäletan, kuidas Kate tegi kord, pisut enne oma diagnoosi, minu ema retsepti järgi kogu meie pere lemmikut lasagna bolognese’t. Käsitsi valmistatud tavalise ja spinatipasta lehed laotakse küpsetusnõusse vaheldumisi bolognese kastme, besciamella ja riivitud parmesaniga. Tulemus on absurdselt rikkalik, ent siiski õrn roog, mille söömist nähtavasti mitte keegi lõpetada ei suuda. Pole ilmselt tarvis mainida, et seda on väga raske õigesti valmistada. Pasta peab olema õige paksusega, piisavalt paks, et hoida kuju ja kastet, aga samas piisavalt õhuke, et juba esimese ampsuga suus sulama hakata. Bolognese ei tohi olla ülearu liharikas, sest see muudaks kastme liiga raskeks, ning porgandi, selleri, sibula ja tomati vahekord peab olema täpselt paigas, et kaste oleks just nii magus, nagu vaja. Besciamella ei tohi olla liiga vedel ega liiga liimjas ja kõik see tuleb kokku panna väga hoolikalt, et pastalehed viga ei saaks. Ühesõnaga, kui sul on palju aega ja kannatust, peaksid selle tegemist proovima. Kui ei ole, siis, päriselt ka, ära vaevu. Sa teed iseenda ja end ümbritsevad inimesed väga õnnetuks.