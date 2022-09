Kas teadsid? Hooletu käitumine võib sinu elektriarveid tunduvalt suurendada

Liigne jää külm- või sügavkülmkapi aurustil (külmaeraldil) takistab külma eraldumist ja kompressor peab tegema mitu korda rohkem tööd, et saavutada eelprogrammeeritud temperatuur. Liigsest tööajast põhjustatud ülekuumenemise tõttu lüheneb kompressori eluiga ja ta kulutab rohkem elektrienergiat.

Külmutuskapid, millest jääd välja ei sulatata, kasutavad jääkoguste säilitamiseks rohkem energiat. See tähendab, et kuigi sul võib olla külmutuskapp energiaklassist A, käitub see nagu B- või C-klassi külmutuskapp.