Kordame üle! Need on toidud, mis ei mõju hästi ei tervisele ega ka figuurile

Tuletame meelde, mis need on:

Valge saia glükeemiline indeks on väga kõrge. Glükeemiline indeks näitab toidu mõju veresuhkru tasemele, kõrge glükeemilise indeksiga toitudes olevaid süsivesikuid omandab organism ruttu ning suhkur imendub kiiremini vereringesse. See aga paneb organismi rohkem rasva ladestama. Madala glükeemilise indeksiga toitumine aitab kehakaalul alandada ning ennetada ka mõningate haiguste, sealhulgas vähivormide, teket.

Karastusjoogid sisaldavad liiga palju suhkrut ja ei võta ära söögiisu, vastupidi, sageli tekitavad nad veelgi suuremat söögiisu. Uuringud on ka näidanud, et suhkrurikaste jookide tarbimine põhjustab rakkude enneaegset vananemist ning loob soodsa pinnase krooniliste haiguste tekkeks.

Kiirtoit sisaldab liiga palju kaloreid ning soodustab rasvade ladestumist. Kiirtoitu süües ei mälu sa korralikult ning seega tekib ülekaal veelgi kiiremini. Rasvarikkad poolfabrikaadid on ka südame tervisele kahjulik. Ja see ei kehti ainult burgerite kohta, vaid peab paika ka viinerite, vorstitoodete ning pihvide puhul.

Koogid on maitsvad aga ikka on nii, et sööd rohkem, kui alguses plaanisid. Ja samuti ei maksa unustada, et tegemist on toiduga, mis sisaldab jällegi liiga palju suhkrut.