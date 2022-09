Laps on keskmisest andekam? Loe, kuidas teda oma teel toetada ja julgustada

Psühholoog, õpetaja ja nõustaja Toivo Niiberg kirjutab oma raamatus „Ela ja küsi! 500 elulist küsimust,“ et levinuim definitsioon haridusringkondades andekuse kohta pärineb François Gangelt: andekad on need lapsed, kellel on potentsiaali saavutada suurepäraseid tulemusi mitmel (enamasti kognitiivsel) alal ; võimekamad lapsed on need, kellel on potentsiaali saavutada suurepäraseid tulemusi ühel kindlal (mitte ilmtingimata kognitiivsel) tegevusalal.

Niibergi sõnul hõlmab andekus terve hulga tugevaid külgi ning eeltoodud definitsioon haarab ka selliseid lapsi, kellel ei tarvitse ilmneda andekuse tunnuseid. Võtmeküsimus pole mitte see, kuidas mõõta intelligentsust, vaid see, kuidas mõõta edukust. Andekus võib avalduda erinevates valdkondades – teaduses, spordis, muusikas, kunstis, aga näiteks ka emotsionaalses või sotsiaalses sfääris. Vajalik on teada, et mingi ande või talendi olemasolust üksi ei piisa, et laps siseneks suurte saavutuste, pühendumuse, sügava huvi ja professionaalsuse maailma.