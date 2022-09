Terapeut Laura Valk voodielu madalast kvaliteedist: see on väga inetu, aga kahjuks toimub see enamus Eesti kodudes

Selleks aga, et enda kehaga kontakti saada ja üldsegi mõista, mida ja kuidas me elus ning voodis naudime, on vaja ennast kõigepealt väärtustama hakata. ,,Kui ma tunnen, et ma ei vääri armastust, naudinguid, partneri aega või tähelepanu, siis tunnengi ennast süüdi, kui mees mulle kasvõi paar minutit pikemat eelmängu teeb, masseerib või kuidagi ‘’eraldi’’ ette valmistama peab. Alaväärsus tekitab häbi, et miks ma juba valmis ei ole, või miks mul hea olla ei ole, ja siis minnakse vahekorda nii, et kehal on valus. Kuid kui ma naisena astun pidevalt üle oma keha piiride ja teenin armastust välja läbi seksuaalsete ohverduste, siis hakkab alateadlikult tekkima väga suur viha. See viha näitab seda, et meiega hetkel ei käituta hästi ja me kogeme ebaõiglust. Mida ebateadlikud mehed teevad, on see, et nad justkui masturbeerivad naise abil ehk maandavad oma ärevust. Kui niimoodi rääkida, siis on see väga inetu, aga kahjuks toimub see enamus Eesti kodudes. Ning kui naise viha kuhjub, siis lõpuks ei talu ta selle meesterahva puudutust isegi sõrmeotsaga. Minul on täpselt selline mälestus ajast, kui seksisin kohustusest ja vastu enda keha tahtmist. Lõpuks läks see suhe nii hulluks, et enam ei aidanud mitte ükski teraapia maailmas. Siiski ma ei saa panna kogu vastutust sellele mehele, vaid võtan suure osa sellest ka enda peale. Miks? Sest mina lasin sellel olukorral nii kaua edasi minna. Jube lihtne on mehi süüdistada, et nad meist ei hooli, aga tegelikult ei hooli me iseendast. Kui me iseennast ei kaitse, enda eest ei seisa, siis käituvad kõik inimesed meiega nii, nagu heaks arvavad. Kui mina naisena ei julge küsida naudinguid, ei julge küsida aega, et neid naudinguid kogeda, siis ei saa ma selles kedagi teist süüdistada. Tegelikkuses peaksime naistena võtma vastutuse oma elude ja õnne eest ja tõeliselt uskuma, et me väärime parimat.’’