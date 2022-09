„Just nii hoian oma mehe õnnelikuna!“ Naine jagab abikaasat ema ja õega: kui mul ei ole tuju, on see lahendus suurepärane

Madi Brooks elab koos oma abikaasaga USA-s, kuid nagu ta oma TikToki videotes selgitab, on tal seksituju puudumisel üsna hea meel, et ema tema mehe soove täidab.

Seda seetõttu, et nii Madi, tema ema kui ka abikaasa on swingerid ehk avatud suhte pooldajad, kes käivad sageli swingerite pidudel ning vahetavad partnereid. „Mina ja mu ema oleme mõlemad swingerid- see on suurepäraneteate ja teate, miks? Sest kui mul tuju ei ole, võib ema minu abikaasaga magada,“ sõnab Madi ja lisab: „Jah, ma olen selline naine. Ma lasen oma mehel temaga paar korda nädalas magada.“