Telesaatejuht avaldab, mis aitas tal pärast lahutust uut elu alustada

„Minu nõuanne kõigile, kes seda läbi teevad ja nende sõpradele on: isegi kui keegi näeb hea välja, toetage teda. Keegi ei lahuta ilma sellele tõsiselt mõtlemata – seda lihtsalt ei juhtu. See on tohutult suur samm ja see on tõesti raske, nii et ole tema jaoks olemas,“ annab naine kõikidele nõu.