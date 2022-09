Kas sinu kaasa puhul on näha samu omadusi? 5 omadust, mida jagavad õnnelikus abielus mehed

Dr Fran Walfish, peredele ja suhetele pühendunud psühhoterapeut, on aastakümneid kestnud praktika jooksul pannud tähele, kuidas käituvad õnnelikud abielupaarid. „Suurim ühine nimetaja kõigi õnnelike ja pikaajaliste abielude puhul on kaks partnerit, kes on tõsiselt valmis pühenduma sellele, et olla koos, ükskõik mis nende teele ka ei tuleks.“

Vaata, kas sinu kaasa puhul on näha samu omadusi:

1. Nad on eneseteadlikud

Võime mõista ja ennast aktsepteerida on abielus ülioluline. Kui inimene saab endast aru ja oskab väljendada oma mõtteid ja tundeid, on ta palju avatum ka oma partneri suhtes. Samamoodi oskab ta probleemide korral vaadata otsa iseendale, mitte kohe partneri poole näpuga näidata. „Abielus peaks iga mees oskama ennast adekvaatselt hinnata,“ sõnab dr Walfish. „Ta peaks oskama ennast analüüsida, et mitte automaatselt minevikus tehtud vigu korrata. Eneseteadlikkus aitab elada rahulikumat elu.“

2. Nad oskavad hästi suhelda

Doktor Walfish paneb südamele, et hea suhtlemisoskus tähendab, et osatakse rääkida ka oma tunnetest. Seda öelda võib olla lihtne, praktiseerida mitte nii väga. „Kui tekib konflikt ja pinged kasvavad üle pea, on suuremal osal inimestest raske teist poolt kuulata, ilma vahele segamata, süüdistamata või hinnanguid andmata. Selline käitumine on kaugel õnnelikest suhetest.“ Teineteisega rääkimine on liim, mis hoiab suhet ja inimesi koos.

3. Nad mõistavad oma partnerit

Mehed, kes on õnnelikes abieludes, on võtnud aega, et saada aru, kuidas nende kaasad maailmale reageerivad. Nad teavad, mis neid ärritab ja nad oskavad oma naisi õnnelikuks teha. „Paljud minu naiskliendid kurdavad, et nende mehed ei mõista neid,“ sõnab Walfish. „Siis kutsuvad nad kaasa koos endaga teraapiasse ja tuleb välja, et see ongi tõsi. Paljudel meestel ei ole üldse aimu, kuidas nende naised tegelikult tunnevad või mida mõtlevad.“

4. Nad ei jää pettumusse kinni