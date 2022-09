Südant ei saa sundida! Need märgid näitavad, et sinu tunded tema vastu on kadunud

Oma partneriga koos olles tunned sa pettumust, vastikust, kurbust ja viha. Mida rohkem sa katsud oma suhet toimima panna, seda suuremat pettumust sa tunned. Teine punkt on see, et mida rohkem sa alguses sellesse suhtesse uskusid, seda suurem võib olla pettumus ja vastikustunne.

Kui su kaaslane sinuga räägib, on sul ainult üks soov, et ta läheks võimalikult ruttu minema, et sa saaksid oma asjadega edasi tegeleda. Sa näed temas ainult vigu. Sa tunned ennast hästi ainult siis, kui teda läheduses ei le. Sa eelistad palju rohkem veeta oma aega sõprade, kui temaga omavahel olles. Või siis olla kasvõi üksi. Ainult mitte selle inimesega, kellega sa koos elad. Kurb tõdemus, mis tõestab, et oma südames tahaksid sa seda suhet lõpetada.

Kõige keerulisem on seksuaalelus see punkt, et hoolimata sellest, et tunded on kadunud, võib seksuaalne iha ikka veel alles olla või siis vastupidi, hoolimata tunnetest võib seksuaalne iha olla kadunud. See on täiesti paradoksaalne. Kui sa aga tunned oma kaaslase vastu juba vastikust ja kui su kaaslane on sinu jaoks muutunud ebameeldivaks, siis ei ole sel midagi enam ühist armastusega. Kui sa sulged silmad voodis vahekorra ajal ja kui sa mõtled kellegi teise peale, siis ei ole see hea märk.