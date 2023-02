Miks on tänapäeva meestel keerulisem suhteid luua kui varem? Paariterapeut selgitab

„Samas keegi ei keela ju ka neid „traditsioonilisi“ viise kasutada,“ tõdeb paariterapeut ja omanimelise praksise asutaja Julia Laanemets. Paraku näitab ka paljude naiste praktika, et Eesti mehed ei ole väga aktiivsed „ligiasjutajd ja tutvujad“, nii et Tinder võib sellisel juhul abiks olla. „Tinderil on selles osas suur eelis - kui näed tänaval, bussis, klubis meeldivat inimest, ei saa sa olla kindel, et ta uuest tutvusest huvitatud on, Tinderis enda presenteerimine tähendab aga just seda. Nii on julgem ka tutvust sobitada.“