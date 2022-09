Head uudised: septembri lõpp rõõmustab vägagi kaht tähemärki. Eriti leegitsevad karjäär ja armastus

Vähk

Sind on ees ootamas väga hea septembrikuu lõpp. Sa saad palju häid uudiseid üksteise järel, mis võivad sind võtta lausa sõnatuks. Merkuur Neitsis toob sulle palju head õnne ning häid võimalusi, millest sa pead kinni haarama õigel hetkel. Kõikide märkide järgi kirjutad sa just järgmisel nädalal ühele väga tähtsale lepingule alla. Töö juures saadab sind hea õnn terve nädala, sa viid kõik oma plaanid ja eesmärgid ellu. Võib juhtuda, et sulle tehakse selline tööpakkumine, millest sa pole seni julgenud isegi unistada. Kodune õhkkond peaks samuti olema väga hea ja rahulik. Suhe partneriga peaks olema hea nii igapäevases elus kui teki all. Vallaliste jaoks tekib mitmeid häid võimalusi kohtuda selle õige inimesega, keda nii kaua oodatud on.

Skorpion

Skorpioni on ees ootamas üle ootuste ilus septembrikuu lõpp, mis peaks talle õnne tooma eriti armastuses. Kõikide märkide järgi näeb ta elu läbi roosade prillide. Merkuur ja Veenus on Neitsi märgis ja tänu sellele ei ole Skorpionil vaja ühtegi probleemi karta, kõik läheb nagu lepase reega. Merkuur aitab tal paremini suhelda, Veenus aga olla hoolivam ja mõistvam, tänu sellele paraneb eelkõige tema suhe teistega. See nädal peaks tooma talle palju õnne. Mis puutub vallalistele, siis on neid ees ootamas üks ilus kohtumine.

Aga hea õnn ei piirne üksnes armastusega, ka töö juures saadab edu Skorpioni kõikides ettevõtmistes. Kõik võimalused on avatud. Hea oleks, kui ta sihiks kõrgemale ja näeks kaugemale. Kõik on võimalik, kui ta ise usub rohkem iseendasse.