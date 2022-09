Mees olulisest nõudmisest tulevasele kaasale: siis tunneksin isiklikult, et me ei sobi omavahel

„Oma viisteist aastat noorema venna pealt näen, et vähemalt tema suhtlusringkonnas on täiesti teised väärtused - mida rohkem, seda uhkem! Vähemalt meeste osas. Naiste osas on vend lihtsalt õlgu kehitanud ja teatanud, et tal „suhteliselt suva“, peaasi, et iga öö mõne suvalise otsa ei koperda. Meie arvamused on siin väga lahus - tahan ise pühenduda ühele ainsale ja kaaslane peaks sama arvama.

Muidugi ei saa muuta minevikukogemusi, aga minul on isiklikult selja taga üks üheöösuhe (kahetsen seda) ja kolm püsisuhet. Saate ise välja arvutada minu numbri. Ma ei saa eeldada, et naisel oleks sama või väiksem, aga kui tulevane kaaslane teataks mulle suure pidulikkusega, et tema on elu jooksul palju katsetanud ja numbrit kas ei mäleta või ulatub see mitmekümne meheni, siis tunneksin isiklikult, et me ei sobi omavahel. Väärused oleks juba niivõrd erinevad.“