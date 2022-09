Karjäärimuutus viis naise IT-valdkonda. „Ainult raha pärast sellist karjäärivalikut teha ei saa!“

Sellele järgnes pikk planeerimisperiood IT-sektorisse suundumiseks. Juudit tunnistas, et kaalus ja mõtles otsuse üle palju, samuti säästis raha spetsiaalselt selle jaoks, kui töö leidmine osutub keeruliseks. „Järgmise sammuna läbisin „Vali IT“ koolituse, mis on heaks võimaluseks neile, kes soovivad IT-sse tööle asuda, kuid neil on omandatud mõni muu eriala. Seda koolitust katab ka Töötukassa ning pakub töötuna arvele võetud inimestele samuti võimalust IT-sse liikuda,“ rääkis Juudit.

Tema sõnul ei pea see müüt paika, et IT-sektoris töötavad vaid introvertidest patsiga poisid. „Meil on väga elav kollektiiv, palju tööväliseid üritusi ning kõik asjad lahendatakse suheldes,“ iseloomustas ta tehnoloogiaettevõttes toimuvat. Kuigi hetkel töötab arendajatena rohkem mehi kui naisi, arvab Juudit, et see on vaikselt muutumas: „Ma usun, et IT muutub järjest populaarsemaks ka naiste seas ning ühel päeval pole enam nii suurt erisust.“