Kuidas valida oma nahale sobiv näokreem?

Erinevused päevaste ja öiste näokreemide vahel

Iga inimese nahal on teatud unikaalsed omadused, mida tuleks mistahes ilu- või ravitoote valikul arvestada. Just näonahk on selline, mis vajab korralikku hoolt – see on ju alati avatud tuule, päikese, niiskuse ja muu keskkonna mõjudele. Naha õigeks hooldamiseks valmistatakse näokreem kas päevaseks või öiseks kasutamiseks. Päevane näokreem on kerge, kiiresti imenduv näohooldustoode, mis on loodud naha niisutamiseks ja kaitsmiseks väliste keskkonnategurite – saastunud õhu, külma, kuumuse ja UV-kiirte eest. Öökreem on veidi paksema tekstuuriga, õlisem ja keskendub naha noorendamise protsessile, seega sisaldab koostisosi, mis soodustavad naha loomulikku taastumist. Öökreemi ei tohi kasutada päevasel ajal, kuna see ei kaitse nahka UV-kiirte eest ja võib jätta rasvase tunde ning naha terveks päevaks särama. Kui kannate meiki, võib päeval kasutatav öökreem seguneda teie meigiga ja muuta selle vähem atraktiivseks. Oma nahale sobivaimat kreemi otsides ärge unustage pöörata tähelepanu selle koostisele – ainult nii saate oma nahka kahjulike koostisosade eest kaitsta ning valida tõeliselt ohutu ja tõhusa näohooldustoode.