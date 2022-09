Kui tahad suhet, mis püsiks, tuleks endale just sellises vanuses partner leida

Me kõik teame stereotüüpe, mida tavaliselt vanusevahega suhetes rakendatakse. Kui vanem mees abiellub või käib kohtingul palju noorema naisega, siis eeldatakse kohe, et põhjus võib peituda rahas ning nad peavad taluma ebameeldivaid kommentaare, mida neid ümbritsevad inimesed teevad.

Olenemata sellest, kuidas nad omavahel kohtusid ja kas jäävad kokku, on teaduse kohaselt nende suhte ootused pigem piiratud ja seda just nende tohutu vanusevahe tõttu. Ja kuigi on inimesi, kes väidavad, et vanus on vaid number, on tegelikult siiski olemas konkreetne vanusevahe, mis võib paljutki ette ennustada, kas suhe kallimaga jääb kestma või mitte.