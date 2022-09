Shhh! Eksperdid soovitavad: kõike ei peagi oma kallimale rääkima

Eksperdid on leidnud, et partneri ees väikeste saladust varjamine võib suhtele hea olla. Seda ainut juhul, kui saladused on tõesti süütud ja väikesed.

„Leidsime, et 90% inimestest on viimasel ajal oma kulutusi partneri eest saladuses hoidnud. Samas on nad tunnistanud ka seda, et nad ei usu, et nende partner sellest hooliks,“ sõnas uuringut läbi viinud dr Kelley Gullo Wight USA Kelly School of Businessist. „Kuigi enamik neist „saladustest“ on üsna tavalised, võivad need siiski suhet positiivselt mõjutada,“ märkis Wright.