Südantsoojendav! Mõne päeva eest venelaste vangistusest vabanenud Ukraina sõjaväemeedik sünnitas tütre

Mariana oli samal ajal eesliinil, kui tema abikaasa Vassili sai teada, et temast saab isa. Lapseootel Mamonova paigutati kongi koos kahekümne inimesega ning algul pidi ta magama põrandal. „Vangistuses olnud naised suhtlesid omavahel pidevalt ja ühel hetkel avaldas Mamonova, et ta on rase. Kõik püüdsid teda kohe aidata – andsid talle süüa, hoolitsesid, et ta saaks piisavalt värsket õhku...“ rääkis BBC-le juulis vabanenud laagrivang Anna Voroševa.