„Olin õnnelikus abielus Martiniga, oma kahe lapse isaga, kui avastasin hulga kirju, mille ta oli saatnud mitmele teisele naisele,“ meenutab Lianne. „Arvasin, et meie abielu on kaljukindel, kuid hakkasin märkama, et Martin jäi telekat vaatama sageli ka siis, kui mina magama läksin, oli minust kauem üleval, samas kui me varem olime alati koos magama läinud.“