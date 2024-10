Muidugi on väga mugav kuskilt mujalt endale süüa tellida, aga kui sa lööd kuu lõpus need kulud kokku, siis ükskõik, kui suurepärane sooduspakkumine mõnes app'is ka ei oleks, siis alati on odavam ise kodus süüa teha. Ja koguste mõttes on see tõeline säästmine - restoranist tellides saad kalli raha eest vaid ühe portsu, ise tehes saad sama raha eest palju rohkem.