Mehed, tähelepanu! Kui tahad, et peenis näeks suurem välja, siis jälgi neid kolme nõuannet

Seksuaalmeditsiini konsultant professor Kevan Wylie ütles, et paljudel meestel, kes muretsevad oma peenise suuruse pärast, on üldiselt probleeme enda kehapildiga. „Mis juhtub, on see, et nad kipuvad keskenduma oma peenisele, kui nad pole enda kehapildiga rahul. Tihtipeale võib nõustamine patsiendile tõelist mõju avaldada, suurendades enesehinnangut, parandades moonutatud seisukohti kehapildi kohta ja saades rohkem teada selle kohta, mis muudab inimesed atraktiivseks.“

Seega kui oled ka üks nendest meestest, kes tunneb ebakindlust suuruse pärast, tasuks kindlasti edasi lugeda, sest on õnneks olemas kolmeastmeline plaan, mida mehed saavad järgida, et muuta oma meheau suuremaks.

Trimmi enda kubemekarvu

Kui su meheau piirkonnas on palju karvu, võivad need varjata suuresti sinu peenist, mis muudab selle automaatselt lühemaks ja väiksemaks. Seega hopp-hopp karvu ajama!

Kaota kaalu

Kui soovid, et sinu meheuhkus näeks suurem välja, siis pea plaani, et langetada kaalu. Liigne kaal võib varjata sinu peenist, muutes selle väiksemaks. Nii et võib olla oleks aeg minna jõusaali, kui oled oma peenise suuruse pärast mures.

Mine jõusaali

Üks asi on kaalu kaotamine, aga veel märkimisväärse tulemuse annab ka lihaste treenimine. See aitab sul parem välja näha ning enesetunne paraneb samaaegselt, tänu millele muutud ka enesekindlamaks. See kõik omakorda aitab sul seksikamana tunda ka magamistoas.

Ja kuigi need näpunäited ei muuda sinu peenist füüsiliselt suuremaks, võivad need aidata seda suuremana näha, sest me kõik ju teame, kui laastavalt võib mõjuda sinu madal enesehinnang ka sinu partnerile, kes ilmselt ei tahaks sinuga lustida linade vahel, kui sa ei tea enda tegelikku väärtust.

Kui aga mure peenise suuruse pärast on väga tugev, oleks soovitatav rääkida oma tunnetest mõne nõustajaga.

