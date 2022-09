3 lauset, mille peale mõtisklemine aitab elus õiget suunda valida

Ükskõik, mis seisus sa oma elus oled, saad sa teadlikult valida suuna ja hakata selle poole pisikesi mõtteid, tegusid ja samme tegema. „Paljud ei mõtle grammigi ette – näiteks hommikuti last kooli saates näen jooksuga kooli jõudvaid noori, kes ukse juures kohmetult seisavad ja kotis kobades uksekaarti otsivad. Iga kord imestan, et neil kaart veel näpus pole. Oleks saanud kiiremini sisse või siis rahulikult koolimajani sammuda. Mäletad, kui suured eesmärgid olid Eestil 1991. aastal? See, et see kõik realiseerus, oli ajaloo ülim napikas ja sürreaalne, aga see sündis siiski! Innustav tulevikukujutlus või peenemalt öelduna visioon on nagu GPS-i sihtpunkt, mille suunas oma teekond kujundada. Nii nagu Eestil toona, nii ka sinul ja minul praegu. Millisesse sihtkohta tahaksid sina oma elu GPS-ilt juhiseid,“ tõstatab Raju küsimuse.