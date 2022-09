„Kõik võimalused õnnelikuks ja rikkaks saada magab ta maha!“ – need on kolm kõige laisemat sodiaagimärki

Astroloogid tegid nimekirja kolmest tähemärgist, kellel on kõige suuremad soodumused laiskuseks.

1. VEEVALAJA



Seda õhumärki iseloomustab suur soov iseseisva elu järele. Veevalaja on ääretult intelligentne, aga ometi jääb tal hirmsal kombel puudu teotahtest ja ambitsioonist. Ta ei jää kauaks teiste seltskondagi sellepärast, et kardab, et teda pannakse tegema asju, mida ta teha ei taha. Ta elab oma sisemist elu ja ei jaga mitte kunagi teistega oma mõtteid ega tundeid. Veevalaja on idealist, ta unistab paremast maailmast, kus elavad inimesed, kes on sallivamad ja hoolivad teistest rohkem. Maailmast, kus inimesed ei pööra rõhku materialismile ja kus valitseb kunst. Veevalaja ei viitsi ka ise pingutada ja millegagi tõsiselt tegeleda. Ta eelistab vaikselt kõrvalt vaadata ja imetleb loodust, loomi ja mööduvaid inimesi. Talle meeldib lugeda, kirjutada ning ta naudib kõiki kunstivaldkondi. Kahjuks aga on laiskus see, mis paneb teda päris elust eemalduma ja mille tõttu ta jääb üksi oma mustade mõtetega.

2. KALAD



Kalade on omas elemendis ainult siis, kui nad unistavad. Nad ei tea, mida tähendab vastutustunne ja nad ei talu üldsegi mitte kriitikat. Ometi on nad helded ja hea südamega, otsides erilist tähelepanu oma lähedaste poolt. Nad on aga kahjuks oma tunnete orjad ja on seetõttu eriti tundlikud. Väga ruttu võib üks Kala solvuda mõnikord päris tühiasja pärast. Ta on veendunud, et ainult temal on õige intuitsioon ja sellepärast tõlgendab ta kõike oma mätta otsast, aga kahjuks sageli ta eksib. Aga ometi on ta kaljukindlalt veendunud, et ta mitte kunagi ei eksi. Kõik võimalused, mis võimaldavad tal õnnelikuks ja rikkaks saada, magab ta maha. Ta vaatab elu kõrvaltseisja pilguga ja tunneb, et ei saa omalt poolt suurt midagi ära teha. Laiskus aga ei tee kedagi õnnelikuks. Ja kui ta midagi muuta tahaks, siis peaks ta seda mõistma ja sellest aru saama.